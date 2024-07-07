"Пристегните ремни". Орбан и Сийярто анонсировали "неожиданные" встречи на неделе

С кем именно должен встретиться венгерский лидер, неизвестно

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ALEXEY MAISHEV)

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "невероятными" переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В интервью еженедельному швейцарскому журналу Die Weltwoche он анонсировал больше подобных встреч на следующей неделе.

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Глава венгерского правительства заявил, что встреча с кремлевским диктатором прошла "невероятно", хотя бы из-за понимания того, "сколько всего контролирует Путин": территорию, население и огромные природные ресурсы.

Орбан назвал Россию "настоящей империей", а Путина – человеком, который "один управляет настоящей империей".

Продолжая эту тему, премьер Венгрии рассказал, что поездка в Россию организовывалась в секретных условиях. По его словам, это делалось для того, чтобы "большие парни" не следили за ним.

Орбан также анонсировал подобные "неожиданные" встречи на следующей неделе, но имен не назвал. Это подтвердил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В Facebook он написал: "Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлением на следующей неделе".

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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