В Угорщині заявили, що НАТО не має ставати "антикитайським альянсом"

Раніше члени НАТО визнали, що КНР є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України. У Пекіні назвали це наклепом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голова КНР Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на саміті НАТО заявив, що "було б величезною трагедією", якби Альянс перетворився на "антикитайський блок". Слова посадовця передає представник угорського уряду Золтан Ковач.

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Сійярто заявив: "було б величезною трагедією", якби Альянс перетворився на "антикитайський блок".

Він підкреслив: Угорщина підтримує співпрацю НАТО з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, проте лише за умови, що об'єднання не створюватиме "антикитайський альянс".

Посадовець заявив, що НАТО є оборонним альянсом, і це потрібно враховувати під час розбудови зовнішніх відносин.

"Ми не повинні ставати наступальним альянсом або брати участь у створенні антикитайського блоку", – підсумував Сійярто.

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Члени НАТО у підсумковій декларації саміту Альянсу визнали, що Китайська народна республіка є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку військово-промислового комплексу РФ і так зване партнерство без обмежень.

Натомість Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії.

Напередодні саміту генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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