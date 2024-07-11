В Угорщині заявили, що НАТО не має ставати "антикитайським альянсом"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на саміті НАТО заявив, що "було б величезною трагедією", якби Альянс перетворився на "антикитайський блок". Слова посадовця передає представник угорського уряду Золтан Ковач.
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Сійярто заявив: "було б величезною трагедією", якби Альянс перетворився на "антикитайський блок".
Він підкреслив: Угорщина підтримує співпрацю НАТО з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, проте лише за умови, що об'єднання не створюватиме "антикитайський альянс".
Посадовець заявив, що НАТО є оборонним альянсом, і це потрібно враховувати під час розбудови зовнішніх відносин.
"Ми не повинні ставати наступальним альянсом або брати участь у створенні антикитайського блоку", – підсумував Сійярто.
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Члени НАТО у підсумковій декларації саміту Альянсу визнали, що Китайська народна республіка є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку військово-промислового комплексу РФ і так зване партнерство без обмежень.
Натомість Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії.
Напередодні саміту генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.
- 8 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з головою країни Сі Цзіньпіном. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- Раніше, 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- Уже 5 липня прем'єр поїхав до Москви до російського диктатора Володимира Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
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