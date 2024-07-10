Кулеба – Сійярто: Мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах РФ

Українська та угорська делегації (Фото: X-акаунт Дмитра Кулеби)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив своєму угорському колезі Петеру Сійярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Про це глава дипломатії повідомив на сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

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Кулеба написав, що провів перемовини із Сійярто. Очільник МЗС розповів угорському колезі про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що нещодавня атака РФ на дитячу лікарню Охматдит ще раз демонструє, що поступливість російському диктаторові Володимиру Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і світова спільнота повинна змусити його прийняти справедливий і міцний мир.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі із Зеленським він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП кажуть, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся із Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

8 липня Зеленський заявив, що не знав про плани Орбана летіти до Москви після візиту до Києва, а також відкинув можливість його посередництва у переговорах із РФ.

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