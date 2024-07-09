Орбан у листі до лідерів Євросоюзу виклав позицію Росії щодо завершення війни

Лист датований 5 липня і надісланий з Азербайджану, куди Орбан приїздив на саміт тюркських держав

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та главам держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви – там детально викладена позиція Москви у поразці України. Справжність документа підтвердили два європейські чиновники, з якими поспілкувалася українська служба Радіо Свобода.

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Лист датований 5 липня і надісланий з Азербайджану, куди Орбан приїздив на саміт тюркських держав.

Орбан запевняє, що під час поїздок до України та Росії не представляв Євросоюз, а лише хотів дізнатися позиції обох країн щодо завершення війни.

Глава угорського уряду детально описав свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. У листі йдеться, що Кремль переконаний у поразці України, а Путін часто наголошував на "підрахованих" втратах з боку української армії – втрат своєї країни він не згадував.

Орбан написав, що "президент Росії був вражений тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню". Угорський прем'єр пропонував українському президенту припинити вогонь для подальших переговорів під час поїздки в Україну 2 липня.

Зеленський своєю чергою публічно заявив, що Україна та світ багато років намагались домовитись з Росією про припинення вогню, але та порушувала зобов'язання.

За його словами, для припинення вогню має бути "дуже чіткий план", оскільки Україна має бути переконана, що Росія не використовуватиме цей час для того, щоб просто накопичити військову техніку для подальшої агресії.

Судячи з листа Орбана, Росія побоюється того самого з боку України: "За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованою передислокацією та перегрупуванням українських сил".

Орбан зазначив, що і Москва, і Київ готові до мирних переговорів лише за участю обох сторін.

Путін також наполягає на двох варіантах документів, які "гарантують" мир чи перемир'я: стамбульські угоди 2022 року, а також так званий китайсько-бразильський мирний план.

2 липня 2024 року одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС Орбан прилетів до України. Там він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП заявили, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

8 липня Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, де вони також обговорили мирні ініціативи. Приймаючи у себе Орбана, Сі закликав світ посприяти тому, щоб Росія та Україна змогли домовитись про мир.

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