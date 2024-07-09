Орбан в письме к лидерам Евросоюза изложил позицию России по завершению войны

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан приезжал на саммит тюркских государств

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Премьер Венгрии Виктор Орбан отправил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС после визитов в Киев и Москву – там подробно изложена позиция Москвы в поражении Украины. Подлинность документа подтвердили два европейских чиновника, с которыми пообщалась украинская служба Радио Свобода.

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Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан приезжал на саммит тюркских государств.

Орбан уверяет, что во время поездок в Украину и Россию не представлял Евросоюз, а только хотел узнать позиции обеих стран касательно завершения войны.

Глава венгерского правительства подробно описал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В письме говорится, что Кремль убежден в поражении Украины, а Путин часто отмечал "подсчитанные" потери со стороны украинской армии – потерь своей страны он не упоминал.

Орбан написал, что "президент России был поражен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня". Венгерский премьер предлагал украинскому президенту прекратить огонь для дальнейших переговоров во время поездки в Украину 2 июля.

Зеленский в свою очередь публично заявил, что Украина и мир много лет пытались договориться с Россией о прекращении огня, но та нарушала обязательства.

По его словам, для прекращения огня должен быть "очень четкий план", поскольку Украина должна быть убеждена, что Россия не будет использовать это время для того, чтобы просто накопить военную технику для дальнейшей агрессии.

Судя по письму Орбана, Россия опасается того же со стороны Украины: "По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокацией и перегруппировкой украинских сил".

Орбан отметил, что и Москва, и Киев готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон.

Путин также настаивает на двух вариантах документов, "гарантирующих" мир или перемирие: стамбульские соглашения 2022 года, а также так называемый китайско-бразильский мирный план.

2 июля 2024 сразу после начала председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан прилетел в Украину. Там он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. В ОП заявили, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

8 июля Орбан встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, где они также обсудили мирные инициативы. Принимая у себя Орбана, Си призвал мир помочь тому, чтобы Россия и Украина смогли договориться о мире.

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