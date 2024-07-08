Си Цзиньпин на встрече с Орбаном призвал мир "помочь Украине и России договориться"

Лидер КНР подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование отвечают интересам всех сторон

Виктор Орбан и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/XINHUA)

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном в Пекине призвал мировых лидеров "помочь России и Украине возобновить прямой диалог и переговоры". Его цитирует Associated Press.

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Принимая Орбана, Си призвал Россию и Украину прекратить огонь, а другие большие государства — создать среду, благоприятную для переговоров.

Китайский лидер сказал, что прекращение огня может произойти только тогда, когда все великие государства создадут "положительную, а не отрицательную энергию".

Он также подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование отвечают интересам всех сторон.

"Китай по-своему активно способствует мирным переговорам, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию [российско-украинской войны]", – заявил Си Цзиньпин.

Утром Орбан назвал Китай "ключевой силой в создании условий мира в российско-украинской войне".

Говоря о войне России против Украины, Орбан сказал, что венгры – "миролюбивый народ". По его словам, они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда — на стороне войны".

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