Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном закликав світ "допомогти Україні та Росії домовитись"
Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Пекіні закликав світових лідерів "допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог і переговори". Його цитує Associated Press.
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Приймаючи Орбана, Сі закликав Росію та Україну припинити вогонь, а інші великі держави — створити середовище, сприятливе для переговорів.
Китайський лідер сказав, що припинення вогню може відбутися лише тоді, коли всі великі держави створять "позитивну, а не негативну енергію".
Він також наголосив, що якнайшвидше припинення вогню і політичне врегулювання відповідають інтересам усіх сторін.
"Китай по-своєму активно сприяє мирним переговорам, заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню [російсько-української війни]", – заявив Сі Цзіньпін.
- Зранку Орбан назвав Китай "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- Говорячи про війну Росії проти України, Орбан сказав, що угорці – "миролюбний народ". За його словами, вони прагнуть миру, рівноваги й гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи — на боці війни".
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