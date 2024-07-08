Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном закликав світ "допомогти Україні та Росії домовитись"

Лідер КНР наголосив, що якнайшвидше припинення вогню і політичне врегулювання відповідають інтересам усіх сторін

Віктор Орбан та Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/ XINHUA)

Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Пекіні закликав світових лідерів "допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог і переговори". Його цитує Associated Press.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Приймаючи Орбана, Сі закликав Росію та Україну припинити вогонь, а інші великі держави — створити середовище, сприятливе для переговорів.

Китайський лідер сказав, що припинення вогню може відбутися лише тоді, коли всі великі держави створять "позитивну, а не негативну енергію".

Він також наголосив, що якнайшвидше припинення вогню і політичне врегулювання відповідають інтересам усіх сторін.

"Китай по-своєму активно сприяє мирним переговорам, заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню [російсько-української війни]", – заявив Сі Цзіньпін.

Зранку Орбан назвав Китай "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".

Говорячи про війну Росії проти України, Орбан сказав, що угорці – "миролюбний народ". За його словами, вони прагнуть миру, рівноваги й гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи — на боці війни".

Читайте також: Українці назвали найкорисніших та небезпечних гравців війни з Росією: ставлення до США та Китаю