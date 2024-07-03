Українці назвали найкорисніших та небезпечних гравців війни з Росією: ставлення до США та Китаю

Прапор Китаю (Фото: ЕРА)

Станом на травень 2024 року українці вважали, що США та країни Євросоюзу відіграють найпозитивнішу роль у російсько-українській війні, чого громадяни України не можуть сказати про Китай. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Європейської ради з міжнародних відносин.

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Українців попросили назвати країни, які, на їхню думку, відіграють найбільш позитивну та найбільш негативну роль у війні.

Лідером серед союзників, яких респонденти назвали найкориснішими у боротьбі України проти Росії, є США: 28% заявили, що абсолютно погоджуються з твердженням, 50% – скоріше погоджуються, 6% сказали, що їм байдуже, і 1% заявив, що сприймає Сполучені Штати дуже негативно.

Євросоюз на другому місці серед партнерів, на яких, як зазначили українці, вони можуть покластися: 18% вважають ЄС найкориснішим, 54% заявили, що "скоріше" так вважають, 1% сприймає блок ворожо.

Бразилія, Індія та Південна Африка – країни, яких українці не сприймають як надійних союзників. До перших двох 1% опитаних ставляться добре, до останньої – байдуже. Індія та ПАР вважається 12% українцями ворожими країнами, таку ж думку щодо Індії висловили 7%.

Китай — країна з антирейтингом. Рекордний 31% українців заявили, що Пекін є їхнім ворогом, який ніяк не допомагає їхній країні, а навпаки. Всього 1% респондентів заявили, що вважають Китай дружньою країною.

Інфографіка: ECOR

Опитування проводилось онлайн (в Україн – телефоном) у травні 2024 року в 15 країнах (Болгарії, Чехії, Естонії, Франції, Німеччині, Великій Британії, Греції, Італії, Польщі, Португалії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Україні). Соціологи опитали 19 566 осіб віком від 18 років.

Більшість американців вірять у можливість третьої світової війни. Якщо вона почнеться, Україна розглядається ними як один з найімовірніших союзників, свідчить опитування YouGov, опубліковане 24 березня 2024 року.

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