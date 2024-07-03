Украинцы назвали самых полезных и опасных игроков войны с Россией: отношение к США и Китаю

Флаг Китая (Фото: ресурс КНР)

По состоянию на май 2024 украинцы считали, что США и страны Евросоюза играют самую позитивную роль в российско-украинской войне; чего граждане Украины не могут сказать о Китае. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

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Украинцев попросили назвать страны, которые, по их мнению, играют наиболее позитивную и негативную роль в войне.

Лидером среди союзников, которых респонденты назвали самыми полезными в борьбе Украины против России, являются США : 28% заявили, что абсолютно согласны с утверждением, 50% – скорее соглашаются, 6% сказали, что им безразлично, и 1% заявил, что воспринимает Соединенные Штаты очень отрицательно.

Евросоюз на втором месте среди партнеров, на которых, как отметили украинцы, они могут положиться: 18% считают ЕС самым полезным, 54% заявили, что "скорее" так считают, 1% воспринимает блок враждебно.

Бразилия, Индия и Южная Африка – страны, которых украинцы не воспринимают как надежных союзников. К первым двум 1% опрошенных относятся хорошо, к последней – безразлично. Индия и ЮАР считаются 12% украинцами враждебными странами, такое же мнение по Индии высказали 7%.

Китай – страна с антирейтингом. Рекордный 31% украинцев заявил, что Пекин является их врагом, который никак не помогает их стране, а наоборот. Всего 1% респондентов заявили, что считают Китай дружественной страной.

Инфографика: ECOR

Большинство американцев верят в возможность третьей мировой войны. Если она начнется, Украина рассматривается ими как один из наиболее вероятных союзников, свидетельствует опрос YouGov, опубликованный 24 марта 2024 года.

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