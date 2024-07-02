Украинцы назвали коррупцию и языковой вопрос причинами раскола в обществе – опрос КМИС

Украинцы также считают, что разобщенность в обществе – следствие наличия "ждунов" России и коллаборантов

Украинка (Фото: ЭРА)

Киевский международный институт социологии спросил украинцев, почему, по их мнению, общество разобщено. Подавляющее большинство опрошенных связали это с проявлениями коррупции и языковым вопросом.

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16% респондентов заявили, что "очень многие наживаются на войне" и "везде процветает коррупция".

Разобщенность в обществе украинцы связывают и с языковым вопросом (14%). Те, кто дал более развернутые ответы, заявили, что видят "дискриминацию русскоязычных украинцев" и настаивали на "кроткой украинизации".

13% отметили, что причина нехватки компетентности во власти, недоверия к действиям власти и официальной информации от власти.

11% пожаловались, что люди по-разному воспринимают войну. Среди конкретных ответов были следующие: "не все регионы ощущают войну", "нет взаимопонимания между теми, кто на фронте и кто – в тылу".

9% полагают, что в Украине люди "сам за себя" и "не поддерживают друг друга". Такой же процент респондентов заявил, что проблема наличия коллаборантов и тех, кто ждет Россию.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился 16-22 мая 2024 года по собственной инициативе КМИС. Телефоном опрошено 1067 украинцев старше 18 лет, проживающих на подконтрольных украинским властям территориях. Статистическая погрешность выборки – 3,4%.

Осенью 2023 года КМИС проводил опрос, по результатам которого 70% украинцев высказали мнение, что необходимо и сейчас критиковать действия властей.

5 мая КМИС опубликовал результаты исследования по ситуации с демократией в Украине во время правления Зеленского. 43% граждан считают, что при его президентстве государство стало менее демократическим, 19% – что больше и 29% – что ситуация с этим не изменилась.

7 июня КМИС обнародовал опрос, согласно которому после выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли Зеленскому, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 году несколько упал.

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