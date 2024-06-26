Украинцев спросили о доверии к политикам: кто в топе и кто в антирейтинге

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей большинство опрошенных украинцев не доверяют лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко (80%), бывшему внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу (80%) и нардепу от запрещенной Оппозиционной платформы – За жизнь Юрию Бойко (77%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Большинство опрошенных не доверяют народному депутату Марьяне Безуглой (68%), пятому президенту Петру Порошенко (67%), главе ОП Андрею Ермаку (64%), спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку (64%), председателю фракции Слуги народа в ВРУ Давиду Арахамии (62%) и премьер-министру Денису Шмыгалю (57%).

Чаще респонденты выражали доверие к президенту Владимиру Зеленскому (54%). При этом "личностный" уровень доверия к нему превышает "институциональный". Уровень доверия к президенту как социальному институту составляет 50%.

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к главе Николаевской областной военной администрации Виталию Киму (соответственно 46% и 32,5%), министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (соответственно 43% и 35,5%) и руководителю Службы безопасности Украины Василию Малюку (соответственно 38% и 25%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук (не доверяют 49%, доверяют 28%), общественному и политическому деятелю Сергею Притуле (соответственно 47% и 41%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 45% и 41%), советнику главы ОП Михаилу Подоляку (соответственно 42% и 36%) и министру обороны Рустему Умерову (соответственно 41% и 28%).

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова 6-12 июня, финансировало Агентство США по международному развитию. Методом face-to-face опросили 2016 человек в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных государству территориях.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

5 июня КМИС сообщал, что 50% украинцев считают, что Зеленский не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. Половина из тех, кто так ответил, считают, что это из-за "нечестных и коррумпированных людей" в команде.

7 июня КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому доверие граждан к Зеленскому за пять лет упало с 80% до 60%.

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