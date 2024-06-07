КМИС: Сейчас Зеленскому доверяет почти 60% граждан, а в 2019 году – 80%

В 2022 году уровень доверия к Зеленскому перед началом большой войны постепенно снизился до 37%

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

После выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 году несколько упал. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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По данным опроса, в 2022 году уровень доверия к Зеленскому постепенно снизился до 37% и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет, но после вторжения уровень доверия вырос до 90%.

К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%, а по состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, а 36% – не доверяют, сообщили в КМИС.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 года КМИС, к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы о пятилетии президентства Зеленского. По телефону опрошено 1002 респондента, проживающих на всех подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

5 мая КМИС опубликовал результаты исследования по ситуации с демократией в Украине во время правления Зеленского. 43% граждан считают, что при его президентстве государство стало менее демократическим, 19% – что больше и 29% – что ситуация с этим не изменилась.

По состоянию на 5 июня КМИС сообщал, что 50% украинцев считают, что президент не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. Половина из тех, кто так ответил, считают, что это из-за "нечестных и коррумпированных людей" в команде.

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