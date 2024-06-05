50% українців вважають, що Зеленський виконав меншість з обіцяного за п'ять років – опитування

18% респондентів вважають, що український глава виконав більшість зі своїх обіцянок за п'ять років президентства, 25% – не виконав жодної

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

50% українців вважають, що президент Володимир Зеленський не виконав більшості з обіцяного за п'ятиріччя свого президентства. Половина з тих, хто так відповів, вважають, що це через "нечесних та корумпованих людей" у команді. Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Українців запитали, чи виконав, на їхню думку, президент власні передвиборчі обіцянки за п'ять років його керування державою.

Результати показали, що 18% людей вважають, що він виконав більшість або все, з них 5% заявили про виконання всього. Майже стільки ж відповіли, що Зеленський виконав близько половини обіцянок.

50% заявили про виконання президентом меншості обіцянок, з яких 25% вважають, що він не виконав жодної.

Інфографіка: КМІС

50% опитаних обґрунтовують свою думку тим, що у команді президента присутні "нечесні та корумповані люди". Також респонденти відповідали, що невиконання обіцянок пов'язане з браком компетентних людей у його команді (32%), повномасштабним вторгненням (31%), власною недосвідченістю (27%) та впливом олігархів (26%).

Серед інших варантів – власна корумпованість Зеленського (14%), вплив інших країн (10%), розхитування ситуації опозицією (10%) й нереалістичність його обіцянок (9%).

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилось із власної ініціативи КМІС упродовж 16-22 травня 2024 року. Телефоном опитано 1002 українців віком від 18 років, які на момент інтерв'ю проживали в Україні на підконтрольних українській владі територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.

16 квітня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати дослідження про очікування від 2024-го – 26% українців очікують більш мирного року, 33% — більш неспокійного і 36% — такого ж, як 2023-й.

5 травня КМІС опублікував результати дослідження щодо ситуації з демократією в Україні за правління Зеленського. 43% громадян вважають, що за його президентства держава стала менш демократичною, 19% – що більш та 29% – що ситуація з цим не змінилася.

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