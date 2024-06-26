Українців спитали про довіру до політиків: хто в топі і хто в антирейтингу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Серед політиків, посадовців та громадських діячів більшість опитаних українців не довіряють лідерці Батьківщини Юлії Тимошенко (80%), колишньому позаштатному раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу (80%) та нардепу від забороненої Опозиційної платформи – За життя Юрію Бойку (77%). Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

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Більшість опитаних не довіряють також народній депутатці Мар’яні Безуглій (68%), п’ятому президенту Петру Порошенку (67%), очільнику ОП Андрію Єрмаку (64%), спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку (64%), голові фракції Слуги народу в ВРУ Давиду Арахамії (62%) та прем’єр-міністру Денису Шмигалю (57%).

Найчастіше респонденти висловлювали довіру до президента Володимира Зеленського (54%). Водночас "особистісний" рівень довіри до нього перевищує "інституційний". Рівень довіри до президента як соціального інституту становить 50%.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%) та очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до віцепрем'єрки- міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук (не довіряють 49%, довіряють 28%), громадського та політичного діяча Сергія Притули (відповідно 47% і 41%), мера Києва Віталія Кличка (відповідно 45% і 41%), радника голови ОП Михайла Подоляка (відповідно 42% і 36%) та міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 41% і 28%).

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова 6-12 червня за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку. Методом face-to-face опитали 2016 людей віком від 18 років, що проживають на підконтрольних державі територіях.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

5 червня КМІС повідомляв, що 50% українців вважають, що Зеленський не виконав більшості з обіцяного за п'ятиріччя свого президентства. Половина з тих, хто так відповів, вважають, що це через "нечесних та корумпованих людей" у команді.

7 червня КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким довіра громадян до Зеленського за п’ять років впала з 80% до 60%.

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