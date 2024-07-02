Українці вказали на дві головні причини роз'єднаності у суспільстві – опитування КМІС

Українці також вважають, що роз'єднаність у суспільстві – наслідок наявності "ждунів" Росії та колаборантів

Українка (Фото: ЕРА)

Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, чому, на їхню думку, суспільство роз'єднане. Переважна більшість опитаних пов'язала це з проявами корупції та мовним питанням.

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16% респондентів заявили, що "дуже багато людей наживаються на війні" й "усюди процвітає корупція".

Роз'єднаність у суспільстві українці пов'язують і з мовним питанням (14%). Ті, хто надав більш розгорнуті відповіді, заявили, що бачать "дискримінацію російськомовних українців" і наполягали на "лагідній українізації".

13% зазначили, що причина у браку компетентності у владі, недовірі до дій влади й до офіційної інформації від влади.

11% поскаржилися на те, що люди по-різному сприймають війну. Серед конкретних відповідей були такі: "не всі регіони відчувають війну", "немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті та хто – у тилу".

9% вважають, що в Україні люди "сам за себе" і "не підтримують один одного". Такий самий відсоток респондентів заявив, що проблема у наявності колаборантів і тих, хто чекає на Росію.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилось упродовж 16-22 травня 2024 року з власної ініціативи КМІС. Телефоном опитано 1067 українців старших за 18 років, які проживають на підконтрольних українській владі територіях. Статистична похибка вибірки – 3,4%.

Восени 2023 року КМІС проводив опитування, за результатами якого 70% українців висловили думку, що необхідно і зараз критикувати дії влади.

5 травня КМІС опублікував результати дослідження щодо ситуації з демократією в Україні за правління Зеленського. 43% громадян вважають, що за його президентства держава стала менш демократичною, 19% – що більш і 29% – що ситуація з цим не змінилася.

7 червня КМІС оприлюднював опитування, згідно з яким, після виборів у 2019 році 80% українців довіряли Зеленському, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав.

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