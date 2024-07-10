Кулеба – Сийярто: Мирные инициативы не могут основываться на нарративах РФ

Украинская и венгерская делегации (Фото: X-аккаунт Дмитрия Кулебы)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах. Об этом глава дипломатии сообщил на странице в социальной сети X (Twitter).

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Кулеба написал, что провел переговоры с Сийярто. Глава МИД рассказал венгерскому коллеге о ситуации на передовой, а также о подготовке ко второму Саммиту мира.

"В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что недавняя атака РФ на детскую больницу Охматдет еще раз демонстрирует, что уступчивость российскому диктатору Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и мировое сообщество должно заставить его принять справедливый и крепкий мир.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. В ОП говорят, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

8 июля Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана лететь в Москву после визита в Киев, а также исключил возможность его посредничества в переговорах с РФ.

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