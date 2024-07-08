Зеленский не знал, что Орбан полетит к Путину, и отверг возможность посредничества Венгрии

Президент объяснил, что посредником может быть государство, у которого есть либо экономика, влияющая на РФ, либо мощная армия, которую боится Путин

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лететь в Москву после визита в Киев, а также исключил возможность его посредничества в переговорах с РФ. Об этом он сказал во время брифинга с польским премьером Дональдом Туском.

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"Что касается премьер-министра Орбана – он был в Киеве, потом улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву. Это его независимый выбор", - сказал президент.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли венгерский премьер быть посредником между Украиной и РФ, Зеленский сказал, что нет никакого посредничества между двумя странами.

"Могут посредниками быть только серьезные и сильные союзники, весь мир может вынудить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве, это о возможностях", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что у государства должна быть либо влияющая на РФ экономика, либо очень мощная армия, которую боится российский диктатор Владимир Путин.

"Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США – такая страна, Китай – такая страна, и, я думаю, Евросоюз – не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", – отметил президент.

Он добавил, что даже если Путин и встречается с представителями определенных стран, это не значит, что он хочет завершить войну – он только хочет продемонстрировать это, а за этим идет "кровавая демонстрация", как утром 8 июля в Украине.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров . В ОП говорят, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили , что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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