Зеленський не знав, що Орбан полетить до Путіна, і відкинув можливість посередництва Угорщини

Президент пояснив, що посередником може бути тільки держава, яка має або економіку, що впливає на РФ, або дуже потужну армію, яку боїться Путін

Віктор Орбан і Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знав про плани прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана летіти до Москви після візиту до Києва, а також відкинув можливість його посередництва у переговорах із РФ. Про це він сказав під час брифінгу з польським прем’єром Дональдом Туском.

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"Що стосується прем'єр-міністра Орбана – він був у Києві, потім полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву. Це його незалежний вибір", – сказав президент.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може угорський прем’єр бути посередником між Україною і РФ, Зеленський сказав, що немає жодного посередництва між двома країнами.

"Можуть посередниками бути тільки серйозні й сильні союзники, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що у держави має бути або економіка, яка впливає на РФ, або дуже потужна армія, яку боїться російський диктатор Володимир Путін.

"Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, що США – така країна, Китай – така країна, і, я думаю, Євросоюз – не якась одна країна ЄС, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", – зазначив президент.

Він додав, що навіть якщо Путін і зустрічається з представниками певних країн, це не значить, що він хоче завершити війну – він лише хоче продемонструвати це, а за цим іде "кривава демонстрація", як зранку 8 липня в Україні".

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі із Зеленським він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП кажуть, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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