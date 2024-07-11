Орбан после саммита НАТО встретится с Трампом. Bloomberg узнал несколько деталей

Дональд Трамп и Виктор Орбан в 2019 году (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Венгрии Виктор Орбан по завершении саммита НАТО встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По данным собеседников журналистов, встреча состоится 11 июля в особняке Трампа Мар-а-Лаго – в день, когда завершается саммит Североатлантического альянса.

45-й президент США не просил венгерского лидера заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Украиной и РФ, отмечает Bloomberg. Источники издания описали предстоящую встречу как более неформальную.

С начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза Орбан встретился с президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Венгерский премьер называет это собственной "миротворческой миссией".

В марте 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду.

2 июля 2024 года Орбан прилетел в Украину. Там он предложил прекратить огонь для переговоров. В ОП заявили, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

8 июля Орбан встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, и они также обсудили мирные инициативы. Принимая у себя Орбана, Си призвал мир поспособствовать тому, чтобы Россия и Украина смогли договориться о мире.

Встретившись с Эрдоганом на полях саммита НАТО, Орбан заявил, что Турция "незаменима в миротворческом процессе".

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