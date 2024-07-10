Орбан встретился с Эрдоганом. Говорит, что Турция "незаменима" в миротворческом процессе

Венгерский премьер заявил, что попросил президента Турции поддержать его усилия по достижению мира

Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил на странице X, что в рамках своей "миротворческой миссии" 10 июля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Вашингтон. Как только завершилась моя встреча с президентом Турции. Важнейшей темой была, конечно, российско-украинская война, которая, как и ожидалось, вступила в новую фазу – более жестокую, чем когда-либо", – сказал он в видеообращении.

Орбан подчеркнул, что именно поэтому мир должен обсуждать мир и мирные инициативы.

Глава венгерского правительства добавил, что с самого начала полномасштабной войны Турция доказала, что она "незаменимый игрок в миротворческом процессе".

"Я попросил президента Турции поддержать наши усилия по достижению мира. Позиции сторон войны до сих пор очень далеки друг от друга, но если сторонники мира присоединятся к усилиям, вместе мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", – подытожил он.

2 июля 2024 года сразу после начала председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан прилетел в Украину. Там он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. В ОП заявили, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

8 июля Орбан встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, и они также обсудили мирные инициативы. Принимая у себя Орбана, Си призвал мир помочь тому, чтобы Россия и Украина смогли договориться о мире.

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