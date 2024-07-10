Орбан зустрівся з Ердоганом. Каже, що Туреччина є "незамінною" у миротворчому процесі

Угорський прем'єр заявив, що попросив президента Туреччини підтримати його зусилля щодо досягнення миру

Віктор Орбан та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив на сторінці у X, що у межах своєї "миротворчої місії" 10 липня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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"Вашингтон. Щойно завершилась моя зустріч з президентом Туреччини. Найважливішою темою була, звичайно, російсько-українська війна, яка, як і очікувалося, вступила у нову фазу – більш жорстоку, ніж коли-небудь", – сказав він у відеозверненні.

Орбан наголосив, що саме тому світ має обговорювати мир та мирні ініціативи.

Глава угорського уряду додав, що з самого початку повномасштабної війни Туреччина довела, що вона є "незамінним гравцем у миротворчому процесі".

"Я попросив президента Туреччини підтримати наші зусилля щодо досягнення миру. Позиції сторін війни досі дуже далекі одна від одної, але якщо прихильники миру долучаться до зусиль, разом ми зможемо зробити наступний крок у напрямку миру", – підсумував він.

2 липня 2024 року одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС Орбан прилетів до України. Там він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП заявили, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив до Москви, де зустрівся з Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

8 липня Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, і вони також обговорили мирні ініціативи. Приймаючи у себе Орбана, Сі закликав світ посприяти тому, щоб Росія та Україна змогли домовитися про мир.

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