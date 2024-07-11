Орбан після саміту НАТО зустрінеться з Трампом. Bloomberg дізнався кілька деталей

Дональд Трамп та Віктор Орбан у 2019 році (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан після завершення саміту НАТО зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції у Флориді. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, зустріч відбудеться 11 липня у маєтку Трампа Мар-а-Лаго – у день, коли завершується саміт Північноатлантичного альянсу.

45-й президент США не просив угорського лідера закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ, зазначає Bloomberg. Джерела видання описали майбутню зустріч як більш неформальну.

З початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Угорський прем'єр називає це власною "миротворчою місією".

У березні 2023 року Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі.

2 липня 2024 року Орбан прилетів до України. Там він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП заявили, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив до Москви, де зустрівся з Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

8 липня Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, і вони також обговорили мирні ініціативи. Приймаючи у себе Орбана, Сі закликав світ посприяти тому, щоб Росія та Україна змогли домовитися про мир.

Зустрівшись з Ердоганом на полях саміту НАТО, Орбан заявив, що Туреччина є "незамінною у миротворчому процесі".

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