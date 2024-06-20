Єрмак: Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву

Ворога "засмучує" підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня, заявив очільник ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, ворога "засмучує" підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня.

"Утім, реальність така, що справедливий мир, згідно зі Статутом ООН, все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", – резюмував Єрмак.

19 червня Єрмак в інтерв'ю виданню Bloomberg розповів, що Україна може запросити представника Росії на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів. Також очільник ОП наголосив, що другий Саміт миру буде більш представницьким.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною, – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

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