До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав

До Організації входить і Бразилія: вона була на заході спостерігачем і комюніке не підписувала

Президентка Швейцарії Віола Амгерд, генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро та президент Володимир Зеленський на Саміті миру. Фото; ЕРА

Під комюніке Глобального саміту миру підписалася ще одна міжнародна організація – Організація американських держав (ОАД), свідчить сайт Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії. Організація охоплює значну частину держав західної півкулі.

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На Саміті від ОАД був присутній генеральний секретар Організації, уругвайський політик Луїс Альмагро.

Президент Володимир Зеленський подякував ОАД та Альмагро за "підтримку глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН".

Кількість членів Організації сягає до 32-35 (реальне число потребує уточнення, наприклад, Кубі дозволили повернутися до ОАД у 2009 році, але вона відмовилась поновити свою роботу).

До Організації входить і Бразилія: вона була на заході спостерігачем і комюніке не підписувала.

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Головними цілями ОАД, зокрема, є: посилення миру і безпеки на американському континенті, превентивна дипломатія та мирне вирішення спорів між державами-членами, вжиття спільних заходів щодо держав у випадку агресії та вирішення політичних, юридичних та економічних проблем між державами-членами.

Україна — постійний спостерігач при ОАД з 1994 року. У квітні 2022-го Постійна рада Організації абсолютною більшістю голосів позбавила Росію статусу постійного спостерігача, а у 2023 році більшість країн на Генасамблеї ОАД закликала до негайного виведення російських військ з території України.

Загалом, тепер до комюніке Саміту миру приєдналися 78 держав і 6 організацій.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив Радіо Свобода, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм". Згодом зник підпис Руанди, але додався від Вселенського Патріархату та Антигуа і Барбуди.

Також не підписали документ: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході.

Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

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