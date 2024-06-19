До комюніке Саміту миру доєдналася Антигуа і Барбуда – острівна держава у Карибському морі

Антигуа і Барбуда (Фото: посольство США)

Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа, нагадав він.

"Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме", – написав український лідер.

Загалом, тепер під документом є підписи 78 країн та п'яти міжнародних організацій.

ДОВІДКА Антигуа і Барбуда – незалежна держава, до складу якої належать однойменні острови та ще кілька маленьких. Вона є членом Співдружності націй і розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном. Країна знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами.



Антигуа і Барбуда визнала незалежність України 27 січня 1993 року, країни встановили дипломатичні відносини 17 березня 1993 року. За відносини з Антигуа і Барбудою відповідає Посольство України в США. Антигуа і Барбуда – незалежна держава, до складу якої належать однойменні острови та ще кілька маленьких. Вона є членом Співдружності націй і розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном. Країна знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами.Антигуа і Барбуда визнала незалежність України 27 січня 1993 року, країни встановили дипломатичні відносини 17 березня 1993 року. За відносини з Антигуа і Барбудою відповідає Посольство України в США.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив Радіо Свобода, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм".

Також не підписали документ: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписала і Бразилія, але вона була спостерігачем на заході.

Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

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