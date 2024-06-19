К коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда – государство в Карибском море

Антигуа и Барбуда (Фото: посольство США)

Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, состоявшегося 16-17 июня в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но затем присоединилась к итоговому документу, напомнил он.

"Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти", – написал украинский лидер.

В целом теперь под документом есть подписи 78 стран и пяти международных организаций.

СПРАВКА Антигуа и Барбуда – независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько маленьких. Она является членом Содружества наций и расположена между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна знаменита курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.



Антигуа и Барбуда признала независимость Украины 27 января 1993 года, страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года. За отношения с Антигуа и Барбудой отвечает Посольство Украины в США. Антигуа и Барбуда – независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько маленьких. Она является членом Содружества наций и расположена между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна знаменита курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.Антигуа и Барбуда признала независимость Украины 27 января 1993 года, страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года. За отношения с Антигуа и Барбудой отвечает Посольство Украины в США.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике в двух странах – Ираке и Иордании. Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил Радио Свобода, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем".

Также не подписали документ: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписала и Бразилия, но она была наблюдателем на мероприятии.

Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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