Из подписантов коммюнике Саммита мира исчезла Руанда, но добавился Вселенский Патриархат

Теперь под документом подписи 77 стран и 5 международных организаций

Фото: URS FLUEELER/EPA

17 июня подпись под совместным коммюнике Глобального саммита исчез у еще одной страны – Руанды, при этом к документу присоединился Вселенский Патриархат. Об этом свидетельствует сайт Министерства иностранных дел Швейцарии.

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Ранее Руанда была и в списке стран на экране во время международного мероприятия, и на сайте швейцарского федерального департамента.

Руанда – страна в центральной Африке, ее население составляет 13,7 млн человек.

К коммюнике присоединился Вселенский Патриархат, который представлял на Саммите патриарх Варфоломей.

В документах саммита Патриархат записан как международная организация, она на мероприятии была наблюдателем.

Также на Саммите был и город-государство Ватикан, возглавляемый папой римским Франциском, главой католической церкви.

Ватикан также был наблюдателем, однако, к коммюнике не присоединился.

В целом теперь под документом подписи 77 стран и 5 международных организаций.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике у двух стран – Ирака и Иордании. Вскоре замглавы Офиса президента Игорь Жовква сообщил Радио Свобода, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем".

Также не подписали документ: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписала и Бразилия, но она была наблюдателем на мероприятии.

Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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