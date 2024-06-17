Ирак и Иордания отозвали подписи. Нардеп Мережко: Нанесли себе политический ущерб

Во время Саммита Ирак и Иордания были в списке стран-подписантов, однако на сайте МИД Швейцарии их нет в списке

Александр Мережко (пресс-служба Слуги народа)

Отзыв подписи Ирака и Иордании под коммюнике Саммита мира влияет на имидж этих стран и вызывает подозрение, что они могли подвергнуться шантажу России. Об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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Нардеп уверен, что единственное, на что это решение может негативно повлиять – это имидж той страны, которая "ведет себя непоследовательно и ненадежно, отзывая свою подпись".

"Такие действия вызывают подозрение, что некоторые страны проявили слабость и поддались на шантаж или подкуп со стороны России", – отметил он.

Мережко утверждает – с такими странами вряд ли кто-то захочет иметь серьезные дела, поскольку в мировой политике ценится последовательность и стабильность позиции.

16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были в перечне стран-подписантов, однако на сайте МИД Швейцарии их нет в соответствующем списке. Офис президента начал проверять информацию об отзывах подписей.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

Индия не присоединилась к коммюнике, потому что считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

Также не подписали коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали и Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии (полный список читайте здесь).

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