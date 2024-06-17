У Зеленского выясняют, что с подписями Ирака и Иордании под коммюнике Саммита мира

Офис президента (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Офис президента проверяет информацию, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Об этом сообщил советник главы ОП Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

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17 июня украинская сторона должна связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа, отметил он.

"Я лично присутствовал при объявлении результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились" , – заявил советник.

Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения стран, а Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти.

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Также он сообщил, что среди членов Саммита были страны, сразу заявившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от содержания.

"Наверное, это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо испытывали давление, и об этом неоднократно говорил президент, как об участии в саммите, так и о присоединении к какому-то финальному документу", – отметил советник.

Бевз уверен, что некоторые страны из присутствовавших присоединятся к документу позже.

Он отметил: для Украины важно, чтобы страны G20 присоединились к мирному процессу, а их неприсоединение к коммюнике не означает, что они не станут участниками в будущем.

16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были в перечне стран-подписантов, однако на сайте МИД Швейцарии их нет в соответствующем списке.

Также не подписали коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии (полный список читайте здесь).

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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