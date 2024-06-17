У Зеленського з'ясовують, що з підписами Іраку та Йорданії під комюніке Саміту миру

Офіс президента (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Офіс президента перевіряє інформацію, що Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке Глобального саміту миру. Про це повідомив радник голови ОП Олександр Бевз в інтерв'ю Радіо Свобода.

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17 червня українська сторона має зв'язатися зі Швейцарією, аби уточнити список підписантів документа, зауважив він.

"Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися", – заявив радник.

Бевз наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання країн, а Україна розраховує, що кількість його учасників буде тільки зростати.

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Також він повідомив, що серед членів Саміту були країни, які одразу заявили Україні та Швейцарії, що не готові приєднуватися до будь-якого документа, незалежно від змісту.

"Напевно це пов’язано зі специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску, і про це неодноразово говорив президент, як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до якогось фінального документа", – зауважив радник.

Бевз упевнений, що деякі країни з присутніх приєднаються до документа пізніше.

Він зазначив: для України важливо, аби країни G20 доєдналися до мирного процесу, а їхнє неприєднання до комюніке не означає, що вони не долучаться у майбутньому.

16 червня під час Саміту Ірак та Йорданія були у переліку країн-підписантів, проте на сайті МЗС Швейцарії їх немає у відповідному списку.

Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).

У комюніке Саміту миру йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також там є про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

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