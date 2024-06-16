Індія пояснила, чому утрималась від комюніке Саміту миру

Індія утрималась від комюніке Саміту миру, тому що вважає, що для завершення війни і настання миру потрібні варіанти, які будуть "прийнятними" і для РФ

Саміт миру (Фото - Flickr.com)

Індія не приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін". Про це заявив очільник індійської делегації у Швейцарії, представник Міністерства закордонних справ Індії Паван Капур, передає МЗС країни.

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"На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", – сказав він.

При цьому Капур наголосив, що Індія поділяє "глобальну стурбованість ситуацією в Україні" та підтримує будь-яке колективне бажання сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Він зазначив, що Індія продовжує вірити, що досягнення міцного миру вимагає "об’єднання всіх зацікавлених сторін і щирої та практичної взаємодії між двома сторонами конфлікту".

"Відповідно, ми продовжуватимемо співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти всім серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні", – сказав він.

За його словами, участь Індії у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на "розуміння різних точок зору, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту".

Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації: серед них навіть Угорщина і Сербія. Повний текст – тут.

Не підписали комюніке Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Також не підписали Бразилія і Ватикан, але вони на заході були спостерігачами.

На пресконференції саміту, коментуючи наявність "друзів" у Путіна, Зеленський визнав – на жаль, є "люди, які досі балансують", попри весь тероризм, який приніс диктатор РФ в Україну, Африку, Сирію і багато країн світу.

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