Ірак та Йорданія відкликали підписи під комюніке. Нардеп Мережко: Завдали собі політичної шкоди
Відкликання підпису Іраку та Йорданії під комюніке Саміту миру впливає на імідж цих країн та викликає підозру, що вони могли піддатися на шантаж Росії. Про це в коментарі LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
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Нардеп впевнений, що єдине, на що це рішення може негативно вплинути – це імідж тієї країни, яка "поводиться непослідовно і ненадійно, відкликаючи свій підпис".
"Такі дії викликають підозру, що деякі країни проявили слабкість і піддалися на шантаж або підкуп з боку Росії", – зазначив він.
Мережко стверджує – з такими країнами навряд чи хтось захоче мати серйозні справи, оскільки у світовій політиці цінується послідовність і стабільність позиції.
16 червня під час Саміту Ірак та Йорданія були у переліку країн-підписантів, проте на сайті МЗС Швейцарії їх немає у відповідному списку. Офіс президента почав перевіряти інформацію щодо відкликань підписів.
- 15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.
- Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".
- Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).
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