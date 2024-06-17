Ірак та Йорданія відкликали підписи під комюніке. Нардеп Мережко: Завдали собі політичної шкоди

Під час Саміту Ірак та Йорданія були у переліку країн-підписантів, проте на сайті МЗС Швейцарії їх немає у списку

Олександр Мережко (пресслужба Слуги народу)

Відкликання підпису Іраку та Йорданії під комюніке Саміту миру впливає на імідж цих країн та викликає підозру, що вони могли піддатися на шантаж Росії. Про це в коментарі LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Нардеп впевнений, що єдине, на що це рішення може негативно вплинути – це імідж тієї країни, яка "поводиться непослідовно і ненадійно, відкликаючи свій підпис".

"Такі дії викликають підозру, що деякі країни проявили слабкість і піддалися на шантаж або підкуп з боку Росії", – зазначив він.

Мережко стверджує – з такими країнами навряд чи хтось захоче мати серйозні справи, оскільки у світовій політиці цінується послідовність і стабільність позиції.

16 червня під час Саміту Ірак та Йорданія були у переліку країн-підписантів, проте на сайті МЗС Швейцарії їх немає у відповідному списку. Офіс президента почав перевіряти інформацію щодо відкликань підписів.

15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".

Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).

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