Швейцарія хоче обговорити результати Саміту миру із Росією та Китаєм – МЗС

Очільник МЗС країни заявив, що більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі РФ

Ігнаціо Кассіс (Фото: EPA)

Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він стверджує – у Швейцарії є чинне посольство у Москві й вони спілкуються з очільником російського МЗС "що два тижні". Кассіс акцентував, що країна "має намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції".

Він зазначив, що не "говоритиме про це конкретніше", а також наголосив, що швейцарська сторона під час підготовки саміту побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії "на борту" від самого початку, але була обіцянка, що вона буде, коли прийде час.

Міністр зазначив, що Швейцарія проведе детальне обговорення результатів саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".

Кассіс заявив, що більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі РФ і наголосив, що з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого Саміту: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей.

Він додав, що з цієї причини таким питанням не стало, наприклад, питання територіальної цілісності, тому що наразі перспективи його обговорення між сторонами безвихідні.

15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".

Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).

17 червня підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру відкликали дві країни – Ірак та Йорданія.

Читайте також: Зеленський заявив, що Росія може і завтра почати з Україною перемовини. Озвучив умови