К коммюнике Саммита мира присоединилась Организация американских государств

В Организацию входит и Бразилия: она была на мероприятии наблюдателем и коммюнике не подписывала

Президент Швейцарии Виола Амгерд, генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро и президент Владимир Зеленский на Саммите мира. Фото: ЕРА

Под коммюнике Глобального саммита мира подписалась еще одна международная организация – Организация американских государств (ОАГ), свидетельствует сайт Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Организация охватывает значительную часть государств западного полушария.

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На Саммите от ОАГ присутствовал генеральный секретарь Организации, уругвайский политик Луис Альмагро.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ОАГ и Альмагро за "поддержку глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН".

Количество членов Организации достигает 32-35 (реальное число нуждается в уточнении, например, Кубе разрешили вернуться в ОАГ в 2009 году, но она отказалась возобновить свою работу).

В Организацию входит и Бразилия: она была на мероприятии наблюдателем и коммюнике не подписывала.

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Главными целями ОАГ, в частности, являются: усиление мира и безопасности на американском континенте, превентивная дипломатия и мирное разрешение споров между государствами-членами, принятие совместных мер в отношении государств в случае агрессии и решение политических, юридических и экономических проблем между государствами-членами.

Украина – постоянный наблюдатель при ОАГ с 1994 года. В апреле 2022-го Постоянный совет Организации абсолютным большинством голосов лишил Россию статуса постоянного наблюдателя, а в 2023 году большинство стран на Генассамблее ОАГ призвало к немедленному выводу российских войск с территории Украины.

В общем, теперь к коммюнике Саммита мира присоединились 78 государств и 6 организаций.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике в двух странах – Ираке и Иордании. Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил Радио Свобода, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем". Впоследствии исчезла подпись Руанды, но добавилась от Вселенского Патриархата и Антигуа и Барбуды.

Также не подписали документ: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии.

Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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