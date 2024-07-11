Для скорейшего мира Украине нужен второй Саммит уже в этом году – Зеленский

Украина "очень рассчитывает" на поддержку со стороны США, отметил президент

Владимир Зеленский во время первого Глобального саммита мира (Фото: Flickr.com)

Для скорейшего возвращения мира Украине нужно провести второй Глобальный саммит мира уже в этом году, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Джо Байденом.

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В частности, во время встречи политики обсудили восстановление для Украины справедливого и продолжительного мира.

По словам Зеленского, чтобы мир вернулся как можно скорее – Украине нужен второй Саммит мира в этом году.

Украина "очень рассчитывает" на поддержку Соединенных Штатов в этом вопросе, отметил президент.

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10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

Собеседники СМИ заявили, что Украина хочет провести повторный Саммит до того, как президентом снова может стать Дональд Трамп.

В июне советники политика представили следующий "план прекращения войны": Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили, и сама страна-агрессор последовательно отказывается от участия в таких мероприятиях. Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

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