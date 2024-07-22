"Це гра, в яку грають двоє". У ЗСУ розповіли про вплив спеки на бої та як "запалюють" ворога

Лиховій розповів, що коли є можливість використати запалювальні снаряди проти ворога – українські військові це роблять охоче

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Спека впливає на хід бойових дій, адже через високу температуру легше займається трава під час обстрілів, проте "в цю гру грають двоє". Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Він зазначив, що аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт. Проте, за словами військових, зима і низькі температури – це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.

Наразі ж військовим потрібно багато води й через ускладнену ситуацію із логістикою інколи доводиться доставляти її дронами.

"Крім того, звичайно, більше горить трава. Від прильотів загоряються сухостої, і це теж мало зручностей доставляє військовослужбовцям. Але, я ще раз наголошу: це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника – наші військові це роблять охоче", – сказав він.

За словами речника ЗСУ, найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку наразі є район Роботинського виступу, а також ділянка біля населеного пункту Кринки.

Зеленський вважає, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.

У липні та серпні західні союзники у межах чеської ініціативи відправлять в Україну ще 100 000 артилерійських снарядів.

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