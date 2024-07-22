"Це гра, в яку грають двоє". У ЗСУ розповіли про вплив спеки на бої та як "запалюють" ворога
Спека впливає на хід бойових дій, адже через високу температуру легше займається трава під час обстрілів, проте "в цю гру грають двоє". Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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Він зазначив, що аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт. Проте, за словами військових, зима і низькі температури – це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.
Наразі ж військовим потрібно багато води й через ускладнену ситуацію із логістикою інколи доводиться доставляти її дронами.
"Крім того, звичайно, більше горить трава. Від прильотів загоряються сухостої, і це теж мало зручностей доставляє військовослужбовцям. Але, я ще раз наголошу: це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника – наші військові це роблять охоче", – сказав він.
За словами речника ЗСУ, найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку наразі є район Роботинського виступу, а також ділянка біля населеного пункту Кринки.
- Зеленський вважає, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.
- У липні та серпні західні союзники у межах чеської ініціативи відправлять в Україну ще 100 000 артилерійських снарядів.
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