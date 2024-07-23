У Запорізькій області зараз 90 000 росіян і спостерігається приріст – ЗСУ

У ЗСУ наголосили – попри таку кількість окупантів, цього росіянам недостатньо для ведення активних наступальних дій на півдні

Російські окупанти (Фото: EPA)

Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, проте цих сил їй недостатньо для просування, тому на півдні тривають переважно позиційні бої. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Він зазначив, що у Запорізькій області росіян "досить багато" – майже 90 000. Спостерігається приріст цієї кількості – за останні три тижні додалось ще 2000.

"Однак наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає, і ознак формування наступального угруповування ворога не виявлено", – сказав Лиховій.

Тобто тієї кількості ворожого складу, що є у Запорізькій і Херсонській областях, росіянам не вистачає для наступу кудись далі, ніж ті рубежі, де зараз стоять окупанти, пояснив речник ЗСУ.

Він зазначив, що росіяни не можуть вести активні бойові дії одразу на кількох напрямках. Основна їхня активність наразі зосереджена у Донецькій і Харківській областях, тому на південних відтинках фронту тривають більш позиційні протистояння.

Зеленський вважає, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.

У ЗСУ розповіли, що нинішня спека впливає на хід бойових дій, адже через високу температуру легше займається трава під час обстрілів, проте "в цю гру грають двоє". Зокрема, Сили оборони користуються можливостями уражати окупантів запалювальними боєприпасами.

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