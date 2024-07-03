Зеленский о перспективах контрнаступления: Зависит от вооружения бригад

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление Вооруженных Сил Украины зависит от вооружения бригад. Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию Bloomberg.

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Зеленский возразил, что война зашла в тупик. По его словам, украинские военные занимают лучшие позиции по живой силе, чем несколько месяцев назад.

"Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты – они еще не поступили", — сказал президент.

На вопрос о новом наступлении он ответил, что это будет зависеть от того, какое вооружение будут иметь бригады. В то же время Зеленский высоко оценил пакет помощи на сумму $61 млрд, одобренный Конгрессом США после шестимесячной задержки. Но он сказал, что вооружение долго поступает на фронт.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом у нас настоящее длинное, длинное, длинное ожидание", — заявил глава государства.

9 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украина имеет план контрнаступления, но Силам обороны не хватает современного вооружения.

18 мая на фоне нового наступления россиян в Харьковской области Зеленский сказал, что у Украины есть перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте.

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