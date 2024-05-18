Зеленский рассказал, при каком условии будет возможно новое контрнаступление Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины есть перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в интервью AFP.
"Есть перспективы. Для этого, прежде всего, необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные", – отметил Зеленский.
На вопрос, будет ли украинское контрнаступление в 2025 году президент заявил, что знает, когда оно состоится, но не может об этом рассказать.
- 16 декабря 2023 года издание Welt писало, что тогдашний главком ВСУ Залужный не являлся сторонником начала контрнаступления в 2023 году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха.
- 9 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украина имеет план контрнаступления, но Силам обороны не хватает современного вооружения.
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