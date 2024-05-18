Зеленский рассказал, при каком условии будет возможно новое контрнаступление Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины есть перспективы для нового контрнаступления, но сначала необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в интервью AFP.

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"Есть перспективы. Для этого, прежде всего, необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные", – отметил Зеленский.

На вопрос, будет ли украинское контрнаступление в 2025 году президент заявил, что знает, когда оно состоится, но не может об этом рассказать.

16 декабря 2023 года издание Welt писало, что тогдашний главком ВСУ Залужный не являлся сторонником начала контрнаступления в 2023 году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха.

9 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украина имеет план контрнаступления, но Силам обороны не хватает современного вооружения.

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