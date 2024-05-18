Зеленський розповів, за якої умови буде можливий новий контрнаступ України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP.

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"Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", – зазначив Зеленський.

На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти.

16 грудня 2023 року видання Welt писало, що тодішній головком ЗСУ Залужний не був прихильником початку контрнаступу у 2023 році, оскільки не бачив шансів на успіх без достатньої підтримки з повітря.

9 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україна має план контрнаступу, але Силам оборони не вистачає сучасного озброєння.

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