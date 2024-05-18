Зеленський розповів, за якої умови буде можливий новий контрнаступ України
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP.

"Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", – зазначив Зеленський.

На запитання, чи буде український контрнаступ у 2025 році, президент заявив, що знає, коли він буде, але не може про це розповісти.

  • 16 грудня 2023 року видання Welt писало, що тодішній головком ЗСУ Залужний не був прихильником початку контрнаступу у 2023 році, оскільки не бачив шансів на успіх без достатньої підтримки з повітря.
  • 9 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україна має план контрнаступу, але Силам оборони не вистачає сучасного озброєння.

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