Welt: Контрнаступление в 2024 году будет таким, каким его задумывал Залужный на 2023-й

По мнению немецкого эксперта Нико Ланге, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления

Фото: Генштаб ВСУ

Немецкое издание Welt со ссылкой на эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге пишет, что новое контрнаступление, которое планирует высшее военное руководство Украины на 2024 год, будет таким, каким оно должно было быть летом 2023 года.

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Главком ВСУ Валерий Залужный, утверждают журналисты, никогда не являлся сторонником начала контрнаступления в 2023 году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха.

Он якобы согласился на проведение летнего контрнаступления "исключительно по политическим мотивам". Однако, предполагает Ланге, в следующем году контрнаступление ВСУ будет именно таким, как его изначально задумывал Залужный.

Издание заявляет, что у Украины есть "большие планы". Об этом свидетельствует и список вооружения, переданный украинским руководством США. В этом списке вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

По мнению Нико Ланге, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению собеседника, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян", Крыма – всего 60 километров.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

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