Зеленський про перспективи контрнаступу: Залежить від озброєння бригад

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий наступ Збройних Сил України залежить від озброєння бригад. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

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Зеленський заперечив, що війна зайшла в глухий кут. За його словами, українські військові займають кращі позиції щодо живої сили, ніж кілька місяців тому.

"Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не надійшли", – сказав президент.

На запитання щодо нового наступу він відповів, що це залежатиме від того, яке озброєння матимуть бригади. Водночас Зеленський високо оцінив пакет допомоги на суму $61 ​​млрд, схвалений Конгресом США після шестимісячної затримки. Але він сказав, що озброєння довго надходить на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом у нас справжнє довге, довге, довге очікування", – заявив глава держави.

9 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україна має план контрнаступу, але Силам оборони не вистачає сучасного озброєння.

18 травня на тлі нового наступу росіян в Харківській області Зеленський сказав, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті.

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