Зеленський: Втрати на фронті становлять шість росіян до одного українця

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що співвідношення втрат на фронті станом на зараз становить шість росіян до одного українця. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

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"У нас сьогодні гинуть один українець до шести росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку цифри один до шести", – наголосив Зеленський.

Президент констатував, що РФ має набагато більше людей, але зараз триває технологічна війна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний, вважає він.

"Я не до цього веду, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", – наголосив він.

25 травня Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених росіян.

Станом на 30 червня, за даними украънського Генштабу, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вбитими та пораненими понад 540 000 осіб.

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