Зеленский: Потери на фронте составляют шесть россиян к одному украинцу

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что соотношение потерь на фронте по состоянию на сегодняшний день составляет шесть россиян к одному украинцу. Об этом глава государства сообщил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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"У нас сегодня погибают один украинец к шести россиян. У нас была статистика где-то в четыре раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении цифры один к шести", — подчеркнул Зеленский.

Президент констатировал, что у РФ гораздо больше людей, но сейчас идет технологическая война. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен, считает он.

"Я не к этому веду, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах россиян, да, они правы, но другая война. Война технологичная. Кто более технологичен, тот может побеждать", – подчеркнул он.

25 мая Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных россиян.

По состоянию на 30 июня, по данным украинского Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла убитыми и ранеными более 540 000 человек.

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