Россия вывела некоторые подразделения из-под Харьковской области: пополняет из-за потерь

Фото: Генштаб ВСУ

Некоторые российские подразделения, которые наступали на Волчанск в Харьковской области, вывели для доукомплектации – враг понес серьезные потери. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, россияне также выводят подразделения из-под Липцев и Тихого, поскольку там их "разбили" украинские военные.

Только за минувшие сутки оккупанты понесли потери на этом направлении в виде 60 личного состава убитыми и ранеными.

"Это свидетельствует о том, что враг на том направлении приостановил свои активные боевые действия, ведь их не проводилось за минувшие сутки и к утру не было", – сказал Волошин.

Россия усиленно наступает в Харьковской области с 10 мая.

С 18 июня началась усиленная враждебная активность в районе Боровой Харьковской области. Обстрелов стало больше, поэтому скоро может быть принято решение о принудительной эвакуации детей с территории общины.

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