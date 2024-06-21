Россияне убили ударом дрона под Волчанском работницу Укрпошты, она доставляла пенсии

На место гибели женщины сейчас попасть невозможно – РФ продолжает бить по Волчанской громаде

Волчанск (Иллюстративное фото - Харьковская прокуратура)

В Волчанской громаде при перевозе и доставке пенсий погибла работница передвижного отделения Укрпошты. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что вражеский беспилотник попал в машину около 10:00 21 июня.

Также ранение получил водитель, сопровождавший женщину. Пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

В настоящее время к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов, добавил глава ОВА.

Россия усиленно наступает в Харьковской области с 10 мая.

С 18 июня началась усиленная вражеская активность в районе Боровой Харьковской области. Обстрелов стало больше, поэтому вскоре может быть принято решение о принудительной эвакуации детей из громады.

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