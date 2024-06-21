Росіяни вбили ударом дрона під Вовчанськом працівницю Укрпошти, вона доставляла пенсії

На місце загибелі жінки наразі потрапити неможливо – РФ продовжує гатити по Вовчанській громаді

Вовчанськ (Ілюстративне фото - Харківська прокуратура)

У Вовчанській громаді під час перевозу та доставлення пенсій загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Він зазначив, що ворожий безпілотник влучив в автівку близько 10:00 21 червня.

Також поранення отримав водій, який супроводжував жінку. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли, додав глава ОВА.

Росія посилено наступає на Харківщині з 10 травня.

З 18 червня почалась посилена ворожа активність в районі Борової Харківської області. Обстрілів стало більше, тому невдовзі може бути ухвалене рішення про примусову евакуацію дітей з території громади.

Читайте також: "Справа не в географії": США дозволяють ураження будь-яких сил РФ на всьому прикордонні