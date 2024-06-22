Росія вивела деякі підрозділи з-під Харківщини: доукомплектовує через втрати
Деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ у Харківській області, вивели для доукомплектації – ворог зазнав серйозних втрат. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.
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За його словами, росіяни також виводять підрозділи з-під Липців та Тихого, оскільки там їх "розбили" українські військові.
Лише за минулу добу окупанти зазнали втрат на цьому напрямку у вигляді 60 особового складу вбитими та пораненими.
"Це свідчить про те, що ворог на тому напрямку призупинив свої активні бойові дії, адже їх не проводилося за минулу добу і на ранок не було", – сказав Волошин.
- Росія посилено наступає на Харківщині з 10 травня.
- З 18 червня почалась посилена ворожа активність в районі Борової Харківської області. Обстрілів стало більше, тому невдовзі може бути ухвалене рішення про примусову евакуацію дітей з території громади.
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