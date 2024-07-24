Сирський про наступ на Запорізьку область: Якщо це станеться – зможемо дати хорошу відповідь

Головком навів як приклад останню спробу Росії захопити Харківську область та акцентував, що вона провалилася

Олександр Сирський (Фото: Telegram головнокомандувача ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський впевнений: Сили оборони зможуть дати "хорошу відповідь" російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку. Про це він сказав у інтерв'ю для The Guardian.

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Журналісти спитали Сирського про чутки щодо того, що Москва може планувати ще один наступ на Запорізьку область.

Він впевнений: якщо це станеться, "ми зможемо дати їм хорошу відповідь".

Головком навів як приклад останню спробу Росії захопити Харківську область та акцентував, що вона провалилася.

Напередодні речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, проте цих сил їй недостатньо для просування, тому на півдні тривають переважно позиційні бої.

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