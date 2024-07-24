Сирський про наступ на Запорізьку область: Якщо це станеться – зможемо дати хорошу відповідь
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський впевнений: Сили оборони зможуть дати "хорошу відповідь" російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку. Про це він сказав у інтерв'ю для The Guardian.
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Журналісти спитали Сирського про чутки щодо того, що Москва може планувати ще один наступ на Запорізьку область.
Він впевнений: якщо це станеться, "ми зможемо дати їм хорошу відповідь".
Головком навів як приклад останню спробу Росії захопити Харківську область та акцентував, що вона провалилася.
Напередодні речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, проте цих сил їй недостатньо для просування, тому на півдні тривають переважно позиційні бої.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 3 липня президент Володимир Зеленський заявив, що новий наступ Збройних Сил України залежить від озброєння бригад.
- 13 липня Сили оборони повідомили, що російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську.
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