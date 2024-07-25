У ЗСУ пояснили, чому не треба непокоїтись через 90 000 окупантів у Запорізькій області

У ЗСУ наголосили, що йдеться про всю оперативну глибину російської оборони у Запорізькій області

Російські окупанти (Фото: EPA)

Зосередження на території Запорізької області близько 90 000 окупантів не має викликати занепокоєння, тому що йдеться про весь особовий склад, включно із тим, що перебуває у тимчасово окупованих містах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Речник ЗСУ зазначив, що цю цифру треба сприймати "в контексті", і ці величини є відносними.

Він нагадав про інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для The Guardian, в якому той оголосив загальну чисельність військ РФ в Україні – це 520 000.

"Відповідно, якщо поділити на різні напрямки, то очевидно, що 90 000 у Запорізькій області – це цифра, яка не дає особливих приводів для занепокоєння, тому що йдеться про всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області", – сказав Лиховій.

Він наголосив, що на території області росіяни мають свої фортифікації, окуповані міста і порти, зокрема Мелітополь і Бердянськ.

"Це не те угрупування, яке зосереджується для наступу. Я постійно наголошую, що ознак формування наступального угрупування в Запорізькій області немає, як і в Херсонській. Але ми спостерігаємо, ми відстежуємо якісь невеликі рухи", – сказав він.

Лиховій додав, що приріст особового складу РФ на 2000 у Запорізькій області – це небагато, тому що в окупантів відбуваються ротації.

23 липня Лиховій заявив, що Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, і спостерігається приріст цієї кількості – за останні три тижні додалося ще 2000.

Сирський впевнений, що Сили оборони зможуть дати "хорошу відповідь" російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку.

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